Ринок землі: як продати ділянку, що перебуває в оренді

Що потрібно зробити власнику вже орендованої землі, аби продати її? Які можуть бути порушення при купівлі-продажу такої ділянки? Хто має пріоритетне право на її покупку? Відпвіді на ці та інші питання – у блозі Мін’юсту.

Після відкриттям ринку землі сільськогосподарські ділянки можна продавати, навіть якщо вони передані в довгострокову оренду. Водночас орендар має переважне право на купівлю цієї землі, а недотримання процедури переважного права може закінчитися для власника судовою тяганиною.

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Для продажу сільськогосподарської землі, яка перебуває в оренді:

власник зобов’язаний не пізніш як за 2 місяці до дня купівлі-продажу подати заяву нотаріусу про намір продати землю, нотаріус реєструє це у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Заяву варто подавати разом із проєктом договору купівлі-продажу нотаріусу, який буде надалі посвідчувати цей договір;



про намір продати землю, нотаріус реєструє це у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Заяву варто подавати разом із проєктом договору купівлі-продажу нотаріусу, який буде надалі посвідчувати цей договір; нотаріус протягом 3 робочих днів повідомляє орендаря цінним листом під розписку з повідомленням про вручення або особисто, про намір власника землі її продати та умови продажу. Також пропонує скористатися переважним правом;



цінним листом під розписку з повідомленням про вручення або особисто, про намір власника землі її продати та умови продажу. Також пропонує скористатися переважним правом; якщо орендар хоче скористатися таким правом, протягом 1 місяця він повідомляє про це нотаріуса. Після протягом 1 місяця з дня отримання наміру від орендаря нотаріус призначає дату і час укладання договору купівлі-продажу ділянки між власником та орендарем.

Права орендаря

Орендар втрачає переважне право, якщо протягом місяця з дня отримання повідомлення від нотаріуса не повідомив його про бажання скористатися переважним правом, чи відмовився від укладення договору купівлі-продажу, чи не з’явився у день і час, призначені нотаріусом для укладення договору.

У такому разі власник може продати земельну ділянку іншій особі.

Якщо, відповідно до закону, орендар не може набувати у власність ділянку, він може передати своє переважне право іншій особі, але лише один раз. Передача вже переданого переважного права заборонена.

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Порушення при продажу землі

Якщо земля продана з порушенням переважного права, орендар може подати позов про переведення на нього прав та обов’язків покупця. Позивач буде зобов’язаний внести на рахунок суду суму, яку за договором купівлі-продажу повинен сплатити покупець.

Якщо особа купила ділянку, що передана в оренду, вона зобов’язана повідомити про це її користувачів протягом одного місяця з дня набуття права власності.

Зміна орендодавця не є підставою для зміни умов договору оренди або його припинення. Якщо в самому договорі оренди не зазначено інше, він продовжує діяти до закінчення строку, на який його укладено.