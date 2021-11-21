Космічна ціна вагонів-зерновозів

Доба використання вагона-зерновоза з червня зросла у 53 рази – зі 111 гривень за вагон до майже 6 тисяч гривень (без ПДВ). Окрім того, на 15% від запланованого зросла тарифна складова. Аграрії шоковані безпрецедентним ростом цін та просять можновладців втрутитися в ситуацію.

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Також змінилося призначення вагонів – з "інвентарного вагона" на "власний вагон перевізника". Ціну на перевезення "Укрзалізниця" визначає на свій розсуд.

Окрім того, час на доставлення товару може спеціально збільшуватися, що довелося платити більшу вартість за послуги.

"Український клуб аграрного бізнесу" звернувся до в.о. міністра інфрастурктури та голови "Укрзалізниці" з вимогою врегулювати ситуацію.