100 тысяч евро за гриб: в Италии продали самый дорогой трюфель в мире

На севере Италии прошел традиционный аукцион продажи трюфелей. Мероприятие собрало многих ценителей самых дорогих грибов в мире.

Действо произошло в старинном замке XIII века. "Охотиться" за трюфелями изъявили желание рестораторы и бизнесмены со всего мира.

Читайте также Украина начала экспортировать яблоки в Африку – там их продают поштучно как экзотику

Из-за карантинных ограничений мероприятие проходило в онлайн-режиме. Трюфель весом более 800 граммов продали за 103 тысяч евро (более 3 миллионов гривен). Его приобрел итальянский шеф-повар, владелец роскошного ресторана в Гонконге.

Кроме него, лотами в аукционе стали меньшие трюфели весом 230, 250 и 400 граммов. Их приобрели бизнесмены из Италии и Дании.

Сообщается, что все вырученные на аукционе средства направят на благотворительность, а через год мероприятие состоится снова.