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Компания "Сады Днепра", являющаяся одним из крупнейших производителей яблок в Украине, начала продавать яблоки в Африку. Недавно партию украинских фруктов приобрела Демократическая Республика Конго.

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В Конго отправились 4 контейнера яблок общим весом 80 тонн. Партия состоит из сортов Gala, Granny Smith, Golden, Red Delicious.

Ранее компании удалось продать товар в Сомали и Сенегале. Сообщается, что в Африке пользуются популярностью яблоки маленького калибра. В этом регионе яблоки – настоящая экзотика, поэтому продаются поштучно.

"Сады Днепра" – опытный экспортер, который, кроме украинских супермаркетов, поставляет продукцию еще в 20 стран мира.