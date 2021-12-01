100 тысяч за гектар пая: где в Украине самая дорогая земля

Внедрение рынка земли положительно повлияло на цену земельных ресурсов. В течение месяцев стоимость украинской земли постоянно растет.

Средняя цена земельных паев в Украине составляет чуть более 30 тысяч гривен. Впрочем, кое-где за гектар пая нужно было выложить гораздо больше денег.

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К примеру, во Львовской области только осенью стоимость земли выросла на 25%. Как сообщают чиновники, за гектар земли здесь нужно заплатить 104 тысяч гривен.

Также сообщается, что население не спешит продавать землю и ждет, пока ее стоимость вырастет еще больше.

Ранее эксперты советовали владельцам земли при желании получить большую прибыль не продавать землю сейчас. Рынок земли в Украине еще очень "молод", поэтому в будущем вполне логично рассчитывать на рост земельных цен.