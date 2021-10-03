Сорт "Любаша" вывел Иван Захаренко – фермер из Запорожской области. Кроме устойчивости, этот сорт отличается высокой урожайностью.
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По словам фермера, пока у его сорта нет конкурентов, ведь ему удалось вывести чрезвычайно урожайный чеснок.
Минимальная урожайность чеснока "Любаша" с гектара – 8 тонн. Максимально в Прибалтике собрали 23 тонны с гектара. У нас еще никто не смог повторить такой успех,
– уверяет Иван Захаренко.
Фермер отвел под чеснок 8 гектаров. Кроме того, он пользуется механическим способом посадки чеснока и призывает всех отходить от ручного производства. По его мнению, такой подход не только более эффективен, но и освобождает время для инноваций