20 тонн с гектара: украинский чеснок удивляет плодородием
Источник:SEEDS
Украинские фермеры могут похвастаться большими урожаями чеснока. Некоторые из них даже выводит свои сорта.
Сорт "Любаша" вывел Иван Захаренко – фермер из Запорожской области. Кроме устойчивости, этот сорт отличается высокой урожайностью.
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По словам фермера, пока у его сорта нет конкурентов, ведь ему удалось вывести чрезвычайно урожайный чеснок.
Минимальная урожайность чеснока "Любаша" с гектара – 8 тонн. Максимально в Прибалтике собрали 23 тонны с гектара. У нас еще никто не смог повторить такой успех,
– уверяет Иван Захаренко.
Фермер отвел под чеснок 8 гектаров. Кроме того, он пользуется механическим способом посадки чеснока и призывает всех отходить от ручного производства. По его мнению, такой подход не только более эффективен, но и освобождает время для инновацийВладельцам паев советуют не продавать землю, ведь в будущем ее цена возрастет. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Рынок земли: когда ожидать подорожания земельных паев".