2/3 территории Украины могут стать зоной рискованного земледелия, – Лещенко

Украинская земля серьезно страдает от изменения климата, поэтому есть риск, что две трети территории страны станут зоной рискованного земледелия.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время форума "Национальный диалог о продовольственных системах" сделал тревожное заявление:

Температурный режим вырос более чем на 1 градус по Цельсию за 10 лет. И это очень серьезно влияет на зону земледелия. Если говорить объективно, с такой динамикой, как сегодня, мы можем прийти к ситуации, когда 2/3 территории Украины станут зоной рискованного земледелия.

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Лещенко считает, что глобальное изменение климата несет очень большие угрозы для сельского хозяйства – в первую очередь, из-за снижения производительности производства, потери устойчивости экосистем и ухудшение качества жизни людей. Поэтому нужно "переходить к более экономным средствам обработки с точки зрения технологий и увеличить долю органической продукции".

Нужна реализация политики орошения и мелиорации, стратегия которой была заложена правительством еще в 2019 году, – добавил чиновник.

Министр также отметил другие важные вопросы:

контроль и наказание за незаконную распашку природоохранных территорий

восстановление лесополос

консервация земель с целью залесения, ощелачивания и ревитализации

Лещенко резюмировал, что сейчас актуален "полномасштабный пересмотр механизмов реализиации как аграрной, так и экологической политики".