Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил:

Правительство приняло постановление, которое дает возможность малым и средним фермерам доступ к кредитованию, которое для части из них был ограничено из-за отсутствия необходимого обеспечения. Государство будет частично гарантировать портфель кредитов для таких займов, что открывает путь для развития малых и средних фермерських хозяйств.

Обратите внимание! Лещенко освободили от исполнения обязанностей уполномоченного президента по земельным вопросам

Лещенко добавил, что гарантии от государства будут предоставляться в пределах определенных сумм на соответствующий бюджетный период на основании решений правительства. Заем будет предоставляться на срок до 10 лет, а госгарантии позволят существенно снизить ставку по кредиту, который предоставляет банк. Это не повлияет на расходы из государственного и местных бюджетов.

Министр также подчеркнул, что благодаря гарантиям государства предохраняются и банки, которым гарантируется минимизация кредитных рисков из-за невозврата заемщиками средств.

Заявление Романа Лещенко

Децентрализация – это то, что спасет наше государство