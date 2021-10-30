3 миллиона гривен за тыквы: эксперимент в Тростянце дал впечатляющие результаты

Тростянецкая территориальная община получила 3,098 миллиона гривен дохода с первого коммунального поля, на котором были выращены тыквы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал председатель Тростянецкой громады Юрий Бова, который был одним из главных инициаторов аграрного эксперимента – обработать землю своим коммунальным предприятием, а не передавать в аренду.

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Как проходил эксперимент?

Поле площадью 96 гектаров засеяли тыквой. Ставили цель – собрать семена для продажи и получить прибыль больше, чем от сдачи в аренду земли даже по самым высоким ставкам.

Собрано 168,38 тонн семян. Урожайность достаточно хорошая – 1,75 тонн с гектара. Общий доход – 3 миллиона 98 тысяч гривен. Расходы на все работы по обработке поля и сбору урожая составили, по предварительным данным, 1,3 миллиона гривен. Так что община имеет 1,8 миллиона чистой прибыли! – сообщил Бова.

Глава громады акцентировал внимание на том, что сдача в аренду этого поля до децентрализации давала в доход сельскому совету около 80 тысяч гривен. Так что эксперимент доказал, что возделывание земли коммунальным предприятием значительно эффективнее аренды.

Эффективность около 400%! – радуется инициатор эксперимента.

Что дальше?

"Мы проанализируем возможности дальнейшей переработки, вложения заработанных средств в восстановление садов в деревнях и так далее. Весной покажем, что дальше сделали на нашей земле, которую государство передало общине", – отметил глава ТГ.

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