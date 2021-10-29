Для лука есть два критических периода. Первый – получение восхождений, второй – формирование репы. Второй период характеризуется появлением 7 – 8 листьев.

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В зоне залегания семян и корневой системы влажность почвы должна быть на уровне 75 – 80%. Контролировать показатель поможет тензиометр, не стоящий много денег.

Для того чтобы влага распределялась равномерно и как можно дальше от ленты капельного орошения, полив нужно проводить с интервалами. К примеру, после 8 часов полива нужно делать паузу на 2 часа.

В период от 2 до 7 листьев можно искусственно создавать недостаток воды. Для этого нужно увеличить интервалы в 2 – 3 раза. Такая методика побуждает корневую систему в поисках воды разветвляться и осваивать более глубокие слои почвы.

Когда растение вошло в стадию формирования луковицы, то снабжение влагой нужно восстановить до прежнего уровня и удерживают его до 30 – 50-процентного пера.

В Украине обнаружили редкого вредителя, который может угрожать урожаю томатов и других овощей. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Опасность для урожая: возле Хмельницкого обнаружили очень редкого вредителя".