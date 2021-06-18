Гербицид Базагран®, несмотря на простоту, может помочь в решении непростых проблем. В частности, он очень хорошо контролирует осот розовый – правда, не имеет искореняющего действия, но другие гербициды и того не могут обеспечить, ведь популярные сульфонил мочевины и другие АЛС ингибиторы имеют среднюю эффективность против осота.

Но это еще не все. Чтобы получить максимальную эффективность и не переплатить, следует понимать, когда и как применять гербицид Базагран®.



Почему Базагран®? / Инфографика BASF

На эффективность Базагран® могут влиять много факторов, а именно температура воздуха, наличие солнечного света, жесткость и кислотность воды, объем рабочего раствора, добавление адъювантов и другие менее значимые факторы.

Свет

Этот фактор не является самым важным, но о нем следует упомянуть первым, потому что он важен не для всех гербицидов, а лишь для ингибиторов фотосинтеза, ведь именно эта цепочка блокируется бентазоном.

Физиология говорит: чтобы быстрее заблокировать какую-то систему, необходимо разогнать ее на максимум. Наличие света запускает фотосинтез, цепочки активируются, но процесс дальше не идет – растение потратило энергию, а результата не получило. Это приводит к гибели чувствительных растений. Поэтому для максимальной эффективности необходимо обеспечить солнечную инсоляцию в течение 6 часов, то есть проводить опрыскивание утром при прогнозируемой ясной погоде. Это не значит, что Базагран® не будет работать при пасмурной погоде. Но ведь вы помните: мы строим максимально эффективную и выгодную систему.

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Температура

Следует разделять температуру рабочего раствора, температуру воздуха во время внесения, а также температуру до и после внесения.

Температура рабочего раствора. Александр Ковтуненко, менеджер по развитию продуктов направления кукурузы, бобовых и сахарной свеклы BASF, считает, что это не критический фактор, ведь капля путешествует от форсунки до листка несколько секунд, и за это время температура частично уравновешивается с температурой окружающей среды. А вот на что действительно влияет температура рабочего раствора, так это на скорость химических реакций. Поэтому если вы добавляете в рабочий раствор адъюванты, которые должны высадить кальций или подкорректировать рН, тогда следует избегать работы с прохладной водой.

Температура воздуха во время внесения имеет очень большое значение, ведь она влияет на течение химических реакций в растениях, а гербициды встраиваются в ту или иную цепочку и блокируют ее. Здесь принцип тот же, что и со светом – метаболизм должен быть на максимальных оборотах. Так, для метаболизма сои, например, эти максимальные обороты наступают при 20°, а уже после 26° они замедляются. Поэтому оптимальный период для внесения Базагран® начинается от 15° и заканчивается при 26°. Но при 26° уже должен выключаться опрыскиватель, а не отъезжать от места приготовления рабочего раствора. Важно помнить о том, что и культурное растение лучше переносит гербицид при оптимальных условиях, ведь метаболизм быстрее утилизирует действующее вещество и выводит его из клеток.

Важна также температура до и после внесения, но предельные значения здесь значительно шире. Достаточно, чтобы не было ночных понижений температуры до нуля, а также значительных максимумов днем. То есть следует смотреть на растения, чтобы они не были в стрессе. Оптимально, должен быть активный рост как сорняков, так и сои. Ведь при стрессе соя не может быстро утилизировать гербицид, который ее также отравляет, а сорняк в стрессе максимально тормозит метаболизм и усиливает защиту. То есть он не в режиме "газ до упора", поэтому эффективность гербицидов слабее.

Жесткость воды

Влияние этого показателя имеет определенные особенности. Если продукт имеет формуляцию в виде микрокапсул, сложных эмульсий, суспо-эмульсий и тому подобное, то влияние качества воды значительно уменьшается. В случае с Базагран® и некоторыми другими гербицидами, в частности, глифосатами, 2,4 Д, клетодимом, сетоксидимом, паракватом – это вопрос является ключевым.

В основе всего лежит химия как процесс. Бентазон – слабая кислота, которая в растворе частично распадается на части с различными зарядами. Если в растворе присутствуют положительно заряженные ионы кальция, магния, железа и алюминия, то они присоединяются к противоположно заряженным частям и выпадают в осадок, поскольку большинство даже более простых солей этих металлов являются нерастворимыми или слабо растворимыми. Этого осадка не так много, он не способен забить фильтры, к тому же он очень мелкий. Но присоединенная к иону кальция частица бентазона является утраченной навсегда. Она уже не сможет перейти в раствор и восстановить активность. Поэтому в жесткой воде физически теряется часть действующего вещества, и чем жестче вода, тем выше потери эффективности.



Надо приложить усилия, чтобы соя дала максимальный урожай

Что делать?

Есть два пути. Кто не хочет заморачиваться, тот дает максимальную норму гербицида. Но это не наш метод, мы же ищем не только эффективную систему, но и выгодную. Поэтому решение – добавить доступное вещество, которое высадило бы ионы кальция и магния перед тем, как мы добавим Базагран®. Такое вещество есть в арсенале агронома – это простой сульфат аммония.

Химия процесса следующая. Первым в раствор добавляем сульфат аммония, который выделяет в раствор отрицательно заряженные сульфат-ионы, они присоединяются к ионам кальция и магния и выпадают в осадок. Для этого необходимо 5–10 минут тщательно перемешивать раствор. Осадок опять-таки небольшой и он не несет угрозы фильтрам. Раствор должен слегка помутнеть – это и будет сигналом, что реакция прошла. Образованный сульфат кальция нерастворим, поэтому Базагран® весь сработает так, как мы того хотим.

Почему нельзя добавлять сульфат магния? Ответ прост: Ион магния и является тем негативным фактором, поэтому сульфатом магния мы лишь усугубим ситуацию.

Еще один элемент качества воды – кислотность или рН, показывающий концентрацию ионов водорода в растворе. Чем рН меньше, тем ионов водорода больше. Бентазон в растворе распадается или диссоциирует на ион водорода и кислотный остаток. А поскольку бентазон, как мы уже отмечали, – слабая кислота, то диссоциирует лишь его часть. Если в воде уже и так много ионов водорода, то бентазон практически не диссоциирует.

Почему это так важно? Целая молекула бентазона лучше проникает в листок, она достаточно инертна и не присоединяется к положительно заряженным ионам – то есть весь бентазон без потерь достигнет цели. Такой уровень достигается при рН 3. Подкислить раствор можно многими способами – добавить лимонную кислоту или использовать специальные адъюванты – выбор за вами.

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Добавление адъювантов

Еще один фактор, который может значительно влиять на эффективность Базагран®, – добавление адъювантов.

О некоторых из них мы уже рассказывали, ведь и сульфат аммония, и лимонная кислота – это также адъюванты. С ними более-менее все понятно. Зачем же добавлять другие соединения?

Необходимость использования адъювантов не указывает на то, что Базагран® "уже не тот", он по-прежнему хорошо справляется с сорняками, которые находятся в фазе до 2–4 листьев. Но со времени выхода Базагран® на рынок ситуация кардинально изменилась. Изменились погодные условия, изменилась структура сорняков, в частности, добавились падалица рапса, в том числе – под систему Clearfild®, падалица подсолнечника разной генетики... Все они чувствительны к бентазону, но рапс имеет восковой налет, подсолнечник имеет опушение, поэтому необходимо помочь гербициду добраться до тканей листа.

Именно для этого мы рекомендуем добавлять адъюванты. Но какие и когда?

К сожалению, универсального средства нет, а если бы и было, то его стоимость была бы немалой. Но, приложив знания, можно обойтись имеющимися средствами. Если надо бороться с сорняками, у которых есть значительный восковой налет (как вот марь белая в фазе 2–4 листа), то необходимо добавлять адъюванты на масляной основе. Меньше подойдут адъюванты на основе эфиров. Все очень просто: воск растворяется в масле. После снятия воска открываются чувствительные ткани листа. Результаты опытов свидетельствуют о том, что при добавлении к Базагран® 0,5% Метолат® (1 л на 200 л воды) эффективность Базагран® против умеренно переросшей лободы (2–4 листа, иногда и 6 листьев) возрастает до 85–90%. В тех же условиях адъювант на эфирной основе был значительно менее эффективен. Поэтому используйте адъюванты в соответствии с рекомендациями компании-производителя.



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Если же в посевах преобладают сорняки с опушкой (например, падалица подсолнечника или канатник Теофраста), в таком случае к баковой смеси следует добавлять азотные удобрения. Это может быть и сульфат аммония и КАС.

Сульфат аммония следует добавлять в соответствии с жесткостью воды – в основном норма колеблется от 1 до 2% (1–2 кг на 100 л воды). КАС добавляют в несколько более высоких концентрациях – от 1,25 до 2,5%. Но азотные удобрения не усиливают действие Базагран® против сорняков с восковым налетом, поэтому необходимо четко понимать, против чего вы собираетесь бороться.

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