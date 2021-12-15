6-летняя девочка стала самым молодым сертифицированным фермером: фото малой профессионалки

Маленькая девочка из США посвящает себя любимому делу с детства. Уже в 6 лет ребенок стал профессиональным фермером.

Кендалл Рэй Джонсон, которой недавно исполнилось 6 лет, живет в Атланте, начала выращивать растения едва ли не с пеленок. Ее увлечение не осталось незамеченным – губернатор штата Джорджия выдал ей сертификат, подтверждающий, что она – фермер с аккредитацией.

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Кендалл стала самой молодым фермером в штате.

Что известно о деле Кендалл

О выращивании пищи девочка узнала от своей прабабушки, которая научила Кендалл сажать ростки. Сначала малая энтузиастка ухаживала за маленькой территорией в саду, однако сейчас уже имеет большой огород на заднем дворе.

Девочка стала самым молодым фермером в штате / Фото aGROWKulture

Ферма Кендалл превратилась в успешный бизнес – к маленькой садовнице приезжают клиенты со всего штата. Дело девочки назвали aGROWKulture.

На сайте своей фермы Кендалл не только показывает свои продукты, но и предлагает заводить новых друзей, создавать новое и вдохновлять других детей.

Мы хотим, чтобы она процветала и получала удовольствие от того, что она делает,

– сказала мать Кендалл, Урсула Джонсон.

Кендалл создала свой бизнес / Фото aGROWKulture

Каждый месяц девочка проводит садоводческий клуб, чтобы распространять знания о сельском хозяйстве, а участники помогают ей сажать и собирать продукты с ее фермы. Кендалл также выступала на нескольких пресс-конференциях от имени молодых фермеров региона. Ее усилия помогли собрать 85 тысяч долларов на благотворительность.

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Следующая цель фермерши — собрать 10 тысяч долларов на строительство сельскохозяйственной научной лаборатории под открытым небом, где будет место для компостирования и учебное пространство для детей.

Кендалл собирает средства на благотворительность / Фото aGROWKulture

6-летняя девочка стала самой молодой фермершей: смотрите видео