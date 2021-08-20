Африканская чума свиней и птичий грипп атакуют Европу
Источник:МЭБ
Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) обнародовала информацию о распространении опасных болезней в период с 7 по 13 августа 2021 года. Среди эпицентров – Европа.
За отчетный период, МЭБ получила сообщение о регистрации 521 вспышки особо опасных болезней животных в 22-х странах мира.
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Африканская чума свиней
Тревожная ситуация сложилась в Европе, где продолжает бушевать африканская чума свиней. Лидеры по количеству заболеваний:
- Польша – 164 случая
- Румыния – 90
- Германия – 30
- Россия – 17
- Венгрия – 12
- Латвия – 9
В Украине за отчетную неделю имел место лишь 1 случай.
Птичий грипп
Высокопатогенный птичий грипп также не отпускает Европу. Вспышки болезни зафиксированы в следующих странах:
- Польша – 149
- Великобритания – 1
- Нидерланды – 1
- Норвегия – 1
- Финляндия – 1
В Украине в период с 7 по 13 августа случаи высокопатогенного птичьего гриппа не зафиксированы.
Другие болезни в мире:
- Заразный узелковый дерматит – Непал (1).
- Классическая чума свиней – Япония (2).
- Оспа овец и коз – Россия (2).
- Болезнь Ящера – Намибия (1), ЮАР (4).
- Бешенство – Малайзия (3).
- Острая геморрагическая болезнь кроликов – Куба (3).
- Коронавирусная болезнь у животных – США (1).
- Миазы Нового мира – Панама (3).
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