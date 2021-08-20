Африканская чума свиней и птичий грипп атакуют Европу

20 августа 2021 , 09:01
Читати новину українською

Источник:

МЭБ

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) обнародовала информацию о распространении опасных болезней в период с 7 по 13 августа 2021 года. Среди эпицентров – Европа.

За отчетный период, МЭБ получила сообщение о регистрации 521 вспышки особо опасных болезней животных в 22-х странах мира.

Важно! Украина может подвинуть конкурентов на рынке зерна, – Госпродпотребслужба

Африканская чума свиней

Тревожная ситуация сложилась в Европе, где продолжает бушевать африканская чума свиней. Лидеры по количеству заболеваний:

  • Польша – 164 случая
  • Румыния – 90
  • Германия – 30
  • Россия – 17
  • Венгрия – 12
  • Латвия – 9

В Украине за отчетную неделю имел место лишь 1 случай.

Птичий грипп

Высокопатогенный птичий грипп также не отпускает Европу. Вспышки болезни зафиксированы в следующих странах:

  • Польша – 149
  • Великобритания – 1
  • Нидерланды – 1
  • Норвегия – 1
  • Финляндия – 1

В Украине в период с 7 по 13 августа случаи высокопатогенного птичьего гриппа не зафиксированы.

Другие болезни в мире:

  • Заразный узелковый дерматит – Непал (1).
  • Классическая чума свиней – Япония (2).
  • Оспа овец и коз – Россия (2).
  • Болезнь Ящера – Намибия (1), ЮАР (4).
  • Бешенство – Малайзия (3).
  • Острая геморрагическая болезнь кроликов – Куба (3).
  • Коронавирусная болезнь у животных – США (1).
  • Миазы Нового мира – Панама (3).

Обратите внимание! Аграрный сезон-2021 станет худшим в Европе за последние десятилетия

 

Автор: Анатолій Яворський