Африканская чума свиней и птичий грипп атакуют Европу

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) обнародовала информацию о распространении опасных болезней в период с 7 по 13 августа 2021 года. Среди эпицентров – Европа.

За отчетный период, МЭБ получила сообщение о регистрации 521 вспышки особо опасных болезней животных в 22-х странах мира.

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Африканская чума свиней

Тревожная ситуация сложилась в Европе, где продолжает бушевать африканская чума свиней. Лидеры по количеству заболеваний:

Польша – 164 случая

Румыния – 90

Германия – 30

Россия – 17

Венгрия – 12

Латвия – 9

В Украине за отчетную неделю имел место лишь 1 случай.

Птичий грипп

Высокопатогенный птичий грипп также не отпускает Европу. Вспышки болезни зафиксированы в следующих странах:

Польша – 149

Великобритания – 1

Нидерланды – 1

Норвегия – 1

Финляндия – 1

В Украине в период с 7 по 13 августа случаи высокопатогенного птичьего гриппа не зафиксированы.

Другие болезни в мире:

Заразный узелковый дерматит – Непал (1).

Классическая чума свиней – Япония (2).

Оспа овец и коз – Россия (2).

Болезнь Ящера – Намибия (1), ЮАР (4).

Бешенство – Малайзия (3).

Острая геморрагическая болезнь кроликов – Куба (3).

Коронавирусная болезнь у животных – США (1).

Миазы Нового мира – Панама (3).

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