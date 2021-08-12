Сильная жара с температурой, превышающей +40, вызывает катастрофические лесные и сельские пожары в Средиземноморском регионе. Горят поля, фермы, в огне гибнут люди и животные, – говорит доктор Олаф Зинке в комментарии Agrarheute. – Больше всего пострадали Греция, Турция и юг Италии. Но пожары бушуют также на Балканах, в Болгарии и Румынии.

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Убытки от стихии

Сейчас трудно сказать, насколько большие убытки и производственные потери нанесет стихия сельскому хозяйству Европы, потому что борьба с пожарами продолжается.

Только в Греции площадь уничтоженных лесов и пахотных земель оценивается в несколько сотен тысяч гектаров. По данным Европейской информационной системы о лесных пожарах, только за последние 10 дней в Греции сгорело почти 57 тысяч гектаров. А на юге Италии в Сардинии за короткое время было уничтожено более 20 тысяч гектаров лесов, оливковых рощ и зерновых полей.

Метеорологические службы также ожидают, что волна тепла распространится на части Испании и Франции, страны, имеющие большее сельскохозяйственное значение для Европы, чем, например, Греция.

Дерзкие поджоги

Греческие СМИ сообщают, что большая часть пожаров могла быть вызвана поджогами. Полиция уже арестовала нескольких подозреваемых. Аналогичные случаи зафиксированы также в Турции и Италии.

Между тем, пока юг Италии горит, на севере прошли сильные штормы и проливные дожди – как и в некоторых странах Северной Европы.

Ущерб, нанесенный сильными штормами и градом всему ландшафту северной Италии этим сумасшедшим летом, составляет несколько десятков миллионов евро, – сообщила сельскохозяйственная организация Coldiretti.

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