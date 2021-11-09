Аграрии оставляют кукурузу на полях: какая причина

Далеко не весь урожай кукурузы уже собран с полей. Аграрии надеются, что продукция высохнет естественным путем и не нужно будет тратить деньги на сушку.

В этом году влажность кукурузы очень высокая. Поскольку высушивание стоит дорого, многие аграрии пока оставили ее на полях в надежде снизить влажность естественным путем.

К теме Фермеры могут оставить яблоки на деревьях

Пока погода способствует планам аграриев. Если в начале сбора урожая влажность кукурузы была на уровне 25%, то сейчас уже не превышает 20%. Кто-то даже не будет обмолачивать кукурузу, а соберет ее зимой за солнцем.

Сообщается, что если сушилка работает на альтернативном топливе, тогда сушка зерна своими силами будет экономически целесообразной.

На полевом хранении лучше оставлять ту кукурузу или гибриды, у которых кочаны склоняются вниз, ведь на них не задерживается вода и снег.