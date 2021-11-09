Цього року вологість кукурудзи дуже висока. Оскільки висушування є дорогим, багато аграріїв поки залишили її на полях у надії знизити вологість природним шляхом.

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Поки погода сприяє планам аграріїв. Якщо на початку збору урожаю вологість кукурудзи була на рівні 25%, то вже зараз не перевищує 20%. Хтось навіть не буде обмолочувати кукурудзу, а збере її взимку за сонцем.

Повідомляється, що якщо сушарка працює на альтернативному паливі, тоді сушіння зерна власними силами буде економічно доцільним.

На польовому зберіганні краще залишати ту кукурудзу або гібриди, у яких качани схиляються вниз, адже на них не затримується вода і сніг.