Аграриям будут давать кредиты до 60 миллионов гривен под 0%

Правительство расширило программу "5 – 7 – 9%", по которой любое украинское предприятие может получить кредит до 60 миллионов гривен под 0 процентов.

Как сообщает партия "Слуга народа", соответствующие механизмы кредитования аграриев должны простимулировать старт посевной кампании и помочь успешному ее проведению.

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На что потратят предусмотренные средства

Средства пойдут на:

закупку удобрений,

закупку горючего,

средства защиты растений

Это поможет вовремя начать успешно провести посевную кампанию в Украине.

По данным Кабинета Министров, всего на 5 апреля банки уже выдали аграриям кредитов почти на 1 миллиард 785 миллионов гривен для успешного проведения посевной. Кредитами воспользовались более 900 сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Государство сделало все, чтобы максимально, насколько это возможно в период войны, нивелировать риски срыва посевной,

– подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Условия кредитования

Сольский добавил, что кредитование аграриев – один из основных приоритетов банков, поэтому условия максимально упрощены.

Причем банки кредитуют наших аграриев даже в тех регионах, где идут бои, потому что необходимо сеять и даже под такой опасностью люди выходят на свои поля. Сегодня каждый из них идет на героический подвиг,

– отметил министр.

Срок кредитования по программе "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" составляет до 6 месяцев, а после его завершения процентная ставка для заемщиков составит 5%. Воспользоваться кредитом могут аграрии, подпадающие под определение сельскохозяйственного товаропроизводителя.

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