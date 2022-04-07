Як повідомляє партія "Слуга народу", відповідні механізми кредитування аграріїв, повинні простимулювати старт посівної кампанії та допомогти успішному її проведенню.

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На що витратять передбачені кошти

Кошти підуть на:

закупівлю добрив,

закупівлю пального,

засоби захисту рослин.

Це допоможе вчасно розпочати та успішно провести посівну кампанію в Україні.

За даними Кабінету Міністрів, усього станом на 5 квітня банки вже видали аграріям кредитів майже на 1 мільярдів 785 мільйонів гривень для успішного проведення посівної. Кредитами скористалися більше ніж 900 сільськогосподарських товаровиробників.

Держава зробила все, щоб максимально, наскільки це можливо у період війни, нівелювати ризики зриву посівної,

– наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Умови кредитування

Сольський додав, що кредитування аграріїв – один з основних пріоритетів банків, тож умови максимально спрощені.

Причому банки кредитують наших аграріїв навіть у тих регіонах, де точаться бої, бо необхідно сіяти і навіть під такою небезпекою люди виходять на свої поля. Сьогодні кожний з них іде на героїчний подвиг,

– зазначив міністр.

Термін кредитування за програмою "Доступні кредити 5 – 7 – 9%" складає до 6 місяців, а після його завершення відсоткова ставка для позичальників становитиме 5%. Скористатися кредитом можуть аграрії, які підпадають під визначення сільськогосподарського товаровиробника.