Директором департамента Agricultural Solutions в Украине, Молдове и странах Кавказа станет Кристиан Телл.

Источник: Агро24

Этот опытный специалист работает в компании BASF более 18 лет. Сейчас он – директор отдела Agricultural Solutions в Австрии и Швейцарии, но уже 1 марта присоединится к команде ООО "БАСФ Т.О.В.". Таким образом, Телл вернется в Украину, где в период 2016-2019 годов работал начальником отдела маркетинга того же департамента Agricultural Solutions в Украине, Молдове и странах Кавказа.

Новая должность – новый вызов

"Я очень благодарен за доверие и поддержку. Для меня новая позиция – это вызов, который принимаю с гордостью. Быть на передовой инноваций и разработок, которые ежегодно предлагает рынку BASF, очень ответственно. Мне приятно вернуться в Украину, и я уверен, что с такой командой нам удастся увеличить присутствие на рынке и помочь аграриям сращивать и расти", – прокомментировал свое назначение Кристиан Телл.

Основные направления работы

Новый глава украинского департамента BASF Agricultural Solutions планирует, в первую очередь, сфокусировать работу на диджитал технологии и активизации сотрудничества с аграриями, держать курс на устойчивое развитие и вывод на рынок инновационных продуктов, которые оптимизируют работу аграриев и помогут снизить пестицидную нагрузку на грунт.

"Я имею опыт работы в Латинской Америке, Испании, Германии, Австрии и Швейцарии, с удовольствием перенесу свои наработки, знания и достижения в Украину. Делиться с аграриями практической информацией, долучатимуся к инновационным проектам – делать все, чтобы помочь украинскому бизнесу получать еще лучшие результаты", – подчеркнул Телл.

Подразделение BASF Agricultural Solutions: цель и деятельность

"С быстро растущим населением мир все больше зависит от способности развивать и поддерживать устойчивое сельское хозяйство и здоровую окружающую среду, – говорится в релизе подразделения Agricultural Solutions. – Работая с фермерами, специалистами по вопросам сельского хозяйства, экспертами по борьбе с вредителями и другими объектами, мы должны помочь сделать это возможным. Вот почему мы инвестируем в мощный научно-исследовательский и большой портфель, который включает семена и его особенности, химическую и биологическую защиту сельскохозяйственных культур, управление почвой, здоровье растений, борьбу с вредителями и цифровое сельское хозяйство. С помощью экспертных групп в лабораториях, на полях, в офисах и на производствах мы объединяем инновационное мышление и практические действия, чтобы создавать идеи реального мира, которые работают для фермеров, общества и планеты".

В 2018 году объем продаж подразделения Agricultural Solutions составил 6,2 миллиарда евро.

Подробности – на официальном сайте и в социальной сети.

Концерн BASF: все для успеха клиентов

"В BASF мы создаем химию для устойчивого будущего. Мы объединяем экономический успех с защитой окружающей среды и социальной ответственностью, – объясняют в компании BASF. – Около 117 тысяч сотрудников BASF вносят свой вклад в успех клиентов концерна практически в каждом секторе и практически в каждой стране мира. Наш продуктовый портфель состоит из 6 основных сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. В 2019 году объем продаж концерна составил 59 миллиардов евро. Акции BASF торгуются на фондовой бирже во Франкфурте (BAS), а также в виде американской депозитарной расписки (BASFY) в США".

Подробная информация – на сайте BASF.