Инновационный гаджет уже тестируют в полевых условиях аграрии из Австрии, Франции, Германии, Венгрии, Польши, Великобритании и Украины.

Легкость в использовании, больше удобства и полная документация

Для работы xarvio™ CONNECT нужна SIM-карта и мобильная сеть. С их помощью устройство создает замкнутую цепь передачи информации от xarvio FIELD MANAGER. На цифровой платформе xarvio FIELD MANAGER аграрий создает прикладную задачу, например, посадка или подкормка растений. А потом в беспроводном режиме экспортирует ее в xarvio™ CONNECT.

Гаджет, оказавшись в поле, подключается к USB-порту техники (комбайна, трактора и т.д.) и автоматически передает полученные ранее задачи. Для этого больше не нужны терминал ISOBUS или интеграция с шиной CAN. Переданные файлы загружаются в считанные минуты, после чего начинается работа.

По завершению обработки карты полей хранятся в xarvio™ CONNECT. Их можно также в беспроводном режиме передать обратно платформе xarvio FIELD MANAGER. Таким образом обеспечивается документирование задач для выбранных полей и полевых зон. Аграрии и агрономы могут также использовать эту информацию для оценки эффективности работы техники. Это в свою очередь облегчит и улучшит общий контроль качества процесса обработки.

Сделать сельское хозяйство более удобным и продуктивным – наши ключевые приоритеты. xarvio™ CONNECT помогает достичь этого, совмещая инновационное, портативное аппаратное решение с одной из ведущих платформ на рынке – xarvio FIELD MANAGER. Новое устройство экономит время для аграриев, одновременно уменьшая вероятность ошибок. А все потому, что интеграция с агротехникой стала быстрее, проще и не требует дополнительного USB-накопителя, – комментирует Денис Хомич, менеджер по цифровому земледелию BASF Digital Farming.

Больше информации о xarvio™ CONNECT, в частности, возможности протестировать продукт, можно найти здесь.



Модем xarvio™ CONNECT

О xarvio Digital Farming Solutions – бренд BASF Digital Farming GmbH

xarvio Digital Farming Solutions, находясь в авангарде цифровой трансформации сельского хозяйства, оптимизирует сферу растениеводства. xarvio предлагает цифровую продукцию, в основе которой – ведущая мировая платформа моделей с/х культур, предоставляющая аграриям независимые экспертные советы по работе в поле. Это позволяет им выращивать свои урожаи еще эффективнее и устойчивее. Продукты xarvio – SCOUTING, FIELD MANAGER и HEALY FIELDS используют фермеры в более чем 100 странах мира. xarvio FIELD MANAGER пользуются 60 000 аграриев (общая площадь более 7 миллионов ​​гектаров) в 17-ти странах, а xarvio SCOUTING используют в своей работе более 4 миллиона аграриев и консультантов.

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