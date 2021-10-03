В этом году средняя урожайность кукурузы в Украине составила 5,2 тонны/гектар. В то же время в России показатель не превысил 4,7 тонны/гектар.
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Ранее сообщалось, что урожай кукурузы в этом сезоне станет для украинских аграриев рекордным.
Вместе с этим Украина нарастит свои экспортные мощности, поскольку большой процент урожая зерна идет за границу. Аграрии также просили правительство повысить планку ограничений на экспорт зерна.