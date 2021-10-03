Без шансов: Украина опередила Россию по урожайности кукурузы
3 октября 2021 , 15:05Читати новину українською
Источник:Agronews
В этом году кукуруза в Украине очень плодородная. По этому показателю нашим аграриям удалось обогнать конкурентов из России.
В этом году средняя урожайность кукурузы в Украине составила 5,2 тонны/гектар. В то же время в России показатель не превысил 4,7 тонны/гектар.
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Ранее сообщалось, что урожай кукурузы в этом сезоне станет для украинских аграриев рекордным.
Вместе с этим Украина нарастит свои экспортные мощности, поскольку большой процент урожая зерна идет за границу. Аграрии также просили правительство повысить планку ограничений на экспорт зерна.Рекордным ожидается не только урожай кукурузы. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Урожайный рекорд: сколько гречки соберут украинские аграрии".