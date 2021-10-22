Большая фальсификация: какой процент оливкового масла в Украине подделка и как ее обнаружить

Оказывается, найти качественное оливковое масло в украинских магазинах не так легко. В основном продукция на украинском рынке – это фальсификат.

Как рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмеянов, где-то 70 – 80% оливкового масла, которое продают в Украине, это подделка. Не могут похвастаться качеством продукции и интернет-магазины – там фальсификата обнаружено еще больше.

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Довольно часто украинцев обманывают относительно уровня качества оливкового масла. Но в основном покупателей вводят в заблуждение составом масла, в котором могут быть опасные вещества.

Как рассказал эксперт, оливковое масло выгодно подделывать, ведь оно дороже другой продукции. Часто его изготавливают из подсолнечного масла, добавляя различные примеси и вкусовые добавки.

Для тех, кто не разбирается в продукции, выявить фальсификат довольно сложно, но есть один действенный способ, которым может воспользоваться каждый.

Если на этикетке нет текста на украинском языке, то я понимаю, что это не контрабанда – это масло, разлитое в подвалах Украины. В супермаркетах я такого товара не видел, а на базарах вижу это масло везде. Но контролирующие органы этим не занимаются, никому дела до этого нет,

– рассказал Несмиянов.

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