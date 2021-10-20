Только на Волынской таможне был зафиксирован ряд попыток завезти в Украину мясную продукцию по поддельным документам, которые содержали неправдивые сведения о стране происхождения и стоимости товара. В большинстве случаев, в качестве страны происхождения товара отмечали Польшу, но в ходе таможенного досмотра оказывалось, что продукция направляется из Испании, Франции и в одном из случаев даже из Германии, которой запрещена торговля продукцией свиноводства из-за вспышки там африканской чумы свиней (АЧС) .

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Завоз мясного сырья с заниженной таможенной стоимостью приносит прямые убытки государству не только из-за уменьшения отчислений при растаможивании и дальнейшей реализации, но и при "отсрочке", заявляют эксперты Ассоциации "Свиноводы Украины". В частности, появление дешевого мясного сырья давит на цены реализации как законно ввезенной импортной продукции, так и соответствующей отечественной, что снижает уплату НДС от соответствующих операций.

Свиноводческое сообщество сейчас больше волнуют не непосредственное потери, которые несет экономика "здесь и сейчас", а возможные дальнейшие катастрофические последствия. Так, факт подделки ветеринарных сертификатов при завозе продукции, в том числе с АЧС-положительных стран ЕС, торговля продукцией свиноводства с которыми запрещена, вызывает особое беспокойство. Тем более, что в 2015-2019 годах мы были свидетелями подобного. Поскольку в такой ситуации на умеренность действий со стороны операторов рынка надеяться бесполезно, остается рассчитывать только на бдительность работников таможенной службы и специалистов Госпродпотребслужбы в борьбе с незаконными "сделками", – резюмирует руководитель аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" Александра Бондарская.

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