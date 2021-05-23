Цена яиц продолжает падение: чего ждать дальше

Яйца на рынках и в магазинах продолжают дешеветь. Хотя по сравнению с прошлым годом цены выше, но в более коротком промежутке времени наблюдается падение.

По состоянию на 21 мая цена 10 яиц в производителей составляет 20,46 гривен (с НДС). По сравнению с прошлым годом показатель выше на 25%.

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В то же время если сравнивать с прошлым месяцем, то цена упала на целых 17%. С прошлой недели показатель снизился на 10%.

Также отмечается, что цена десятка яиц зависит от региона. На востоке цена составляет 16,25 гривен, на западе – 20,38 гривен, на юге – 22,71 гривны. В центре Украины дороже – 26 гривен.

По прогнозам аналитиков, цена продолжит постепенное снижение.

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