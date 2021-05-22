По прогнозам аналитиков, украинские аграрии соберут 37,5 миллионов тонн кукурузы. Это на 24% превышает прошлогодний показатель и на 22% больше среднего показателя последних 5 лет.

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Урожайность кукурузы должна вырасти на 21% до 6,82 тонн/гектар. Таких результатов украинские аграрии не получали никогда.

Площадь, которую выделили под кукурузу, составит 5,5 миллионов гектаров. Влажность почвы в этом году лучше, чем год назад, поэтому теплая погода должна способствовать хорошему урожаю.

В Украине начинают активную борьбу с рейдерами. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Кошмарят" фермеров: в Украине появится антирейдерская комиссия".