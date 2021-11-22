Цена картофеля опустилась до исторического минимума: продолжится ли падение

Не все продукты в Украине дорожают. Приятно порадовать своей стоимостью покупателей может картофель.

Рекордное падение цены

За последнее время цена картофеля снизилась на 20%. 11 ноября эксперты зафиксировали цену на уровне 6,30 гривны за килограмм.

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Такая ситуация на рынке спровоцирована первыми ночными заморозками. Поскольку многие аграрии и оптовые продавцы не имеют специализированных хранилищ, то бросились распродавать товар. Поскольку урожай картофеля в этом году был хорошим, такой шаг не принесет производителям больших убытков.

Что будет дальше

Как убеждены эксперты, дальнейшего падения цен картофеля ожидать не стоит. Объем "бывшего в опасности" товара почти полностью реализован, на рынок будет поступать продукция, хранящаяся в надлежащих условиях.