Рентабельность

Как уверяет владелец компании "Органик-Д" Вадим Кричковский, выращивание овощей борщового набора приносит хорошую прибыль. Цены на свеклу недавно были самыми высокими за 5 лет, а рентабельность моркови сейчас составляет 70%.

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Цена моркови сейчас колеблется в районе 5 – 6 гривен. В выращивание овоща предприятие вложило 230 тысяч гривен, а заработок после продажи урожая составил 470 тысяч гривен.

Часть средств – это затраты на хранение и оплату труда рабочих, но менее 70% рентабельность не падала.

Сорта и другие советы

Абако F1 – это известный ранний сорт, который дает где-то 60 тонн/гектар хорошего урожая, отходы составляют не более 5%. Еще один хороший сорт – Боливар. Его урожай составляет 80 тонн/гектар, но у него более длинный цикл роста и больше отходов.

Кроме того, следует инвестировать большие деньги в орошение и склады для хранения. Без первого можно забыть о хорошем урожае, а без надлежащих условий хранения овощи потеряют товарный вид и цену.