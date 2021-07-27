Цена литра подсолнечного масла может взлететь свыше 100 гривен, – эксперт

Подсолнечное масло на мировом рынке в последнее время снизилась в цене, а в Украине продолжает дорожать – осенью стоимость может подняться еще на 30%.

В Украине сложилась уникальная ситуация, говорит экономист Олег Пендзин: если во всем мире цена на подсолнечное масло упала почти на 10%, то в Украине только растет.

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За год подсолнечное масло выросло в цене на 89%. С начала года – на 59%, а за последний месяц – на 3,8%. То есть, не было ни одного месяца, когда цена в Украине падала, а в мире в это время упала, – объясняет эксперт.

По его мнению, так происходит потому, что на украинском рынке всего несколько крупных производителей, а значит спекулировать ценами просто. "У потребителей нет выбора: есть дорогое оливковое масло и есть подсолнечное. А весь мир предлагает еще и другие виды масел", – отматил Пендзин.

Что дальше?

Уже осенью, по прогнозам экспертов, литр масла будет стоить более 100 гривен.

Главные причины подорожания – стоимость сырья и сезонность продукта. Эти же факторы повлияли и на сокращение экспорта подсолнечного масла из Укрины на 18%. Больше всего упали поставки "солнечного" продукта в Италию, Испанию и Ирак.

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