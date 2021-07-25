Самый высокий подсолнух в мире теперь имеет высоту 9,17 метров. Ганс-Питер Шиффер – опытный садовник, который трижды бил свой собственный рекорд: в 2009 году (8,03 метра), 2012 году (8,23 метра) и 2013 году (8,75 метра).

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В прошлом году садовник связался Книгой рекордов Гиннеса, чтобы сообщить, что его подсолнечник стал выше, чем в предыдущие разы.

Впрочем, не все шло гладко: непогода и сильный град сильно повредили рекордные подсолнухи. Это очень обеспокоило фермера, но, к его счастью, растения выдержали давление и продолжили расти.

Винницкая область может похвастаться хорошей урожайностью пшеницы. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Винницкой области зафиксировали невероятную урожайность пшеницы".