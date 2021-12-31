Цена огурцов достигла рекорда

Новогодне-рождественские праздники – привычный период повышения цен. Но праздничный период – не единственный фактор, способствующий росту ценовых показателей.

Подорожание огурцов

Как сообщили специалисты, поставки импортного огурца из Турции не могут похвастаться стабильностью. Его стоимость в праздничный период стартует от 50 гривен за килограмм, но предложения на рынке недостаточно.

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Что касается отечественной продукции, то ее цена выросла до 60 – 70 гривен за килограмм. Это на 20% больше, чем было на прошлой неделе.

Вместе с тем сообщается, что отгрузку ведут только единичные комбинаты, а вся продукция идет в розничные сети. Нехватка предложения и праздничный период будут способствовать тому, что цена огурца будет обновлять рекорд.