Импорт огурцов из России

Основная масса парниковых огурцов в Украине – российская продукция. Из-за больших затрат на энергоресурсы украинские производители испытывают большие проблемы с выращиванием и реализацией продукции.

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Из-за того, что в России более дешевая энергия, наши производители оказываются в неконкурентных условиях. Торговые сети, пользуясь выгодной ценой, покупают товар у россиян, не беспокоясь о судьбе отечественной продукции.

По мнению экспертов, без поддержки государства в таких условиях скоро окажутся все украинские производители. Из-за высокой стоимости производства мы не можем конкурировать с другими производителями, а покупатели обращают внимание на низкую цену, а не на страну происхождения товара.