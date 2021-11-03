Цена производства сельхозпродукции растет – на покупателей упадет дополнительное бремя

Для того чтобы сейчас произвести сельхозпродукцию, нужно значительно больше средств, чем в прошлом году. В конечном итоге платить больше придется потребителям.

Если сравнивать с прошлым годом, производство сельскохозяйственной продукции в Украине существенно подорожало. Показатель вырос на 36%.

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К примеру, затраты на производство продукции растительного происхождения выросли на 33,7%. Для того чтобы изготовить товары животного происхождения, теперь нужно на 40% больше средств, чем в прошлом году.

Кроме того, также выросли расходы на ресурсы промышленного происхождения, показатель прибавил 39,4%.

Как отмечают эксперты, все дополнительные затраты производители включат в стоимость товара, поэтому потребителям скоро придется почувствовать разницу в своих кошельках.