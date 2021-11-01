Как показал мониторинг, цена сырого молока выровнялась по всей Украине. Показатель достиг своего максимума, но вполне возможно, что продолжит рост и в будущем.

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В настоящее время цена литра сырого молока составляет 11 гривен. В перспективе цена может дальше расти, но сейчас на рынке есть ряд проблем.

Во-первых, производство сырого молока имеет низкую рентабельность. Кроме того, покупательная способность населения упала, что снизит запрос покупателей на молочные товары. В результате производители будут вынуждены снизить объемы товаров, что тоже окажет негативное влияние на рынок.

По мнению экспертов, быстрым и эффективным решением может быть снижение НДС для товаров первой необходимости, среди которых есть и молоко.

В Украине начал действовать запрет на отлов рыбы. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Запрет на рыбалку в Украине: когда началось и какие правила".