Цена земли будет расти

В 2022 году цена паев в Украине будет расти. Эксперты прогнозируют, что показатели возрастут на 300 – 500 долларов за гектар.

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Цена свободной земли будет стартовать от 2,5 – 3,5 тысяч долларов за гектар. Сейчас показатель в среднем составляет 1,5 – 1,7 тысяч долларов за гектар.

Аренда земли остается на стабильном уровне. По мнению специалистов, собственники земли не прочь получать постоянную ренту и ждать еще большей цены за пай. Продавать землю будут только в случае крайней необходимости.