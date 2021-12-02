Чума свиней в Украине и птичий грипп во Франции: зафиксированы новые вспышки опасных болезней

В Кировоградской области погибла свинья, и теперь проводятся мероприятия по недопущению распространения инфекции. На севере Франции на ферме уничтожают всех птиц.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области сообщает, что в одном из подсобных хозяйств села Веселый Кут Новоукраинского района погибла 3-месячная свинка весом 20 килограммов. Специалисты ветеринарной медицины установили причину смерти – заражение африканской чумой свиней.

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Что происходит на месте заражения?

Сейчас в хозяйстве проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения инфекции. В частности, запрещено вывозить и забивать животных, ограничен доступ на территорию постороннего транспорта и людей. В окрестных населенных пунктах проводится работа по уточнению поголовья свиней. Сигнальных сообщений о случаях подозрения на заболевание не поступало.

Птичий грипп разлетается по миру

Тем временем, на севере Франции на птицефабрике обнаружили высокопатогенный вирус птичьего гриппа. Власти региона заявили, что штамм гриппа еще не идентифицирован, но на ферме уничтожат всех птиц и проведут дезинфикацию, чтобы предотвратить распространение болезни.

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В ноябре во Франции уже фиксировались вспышки птичьего гриппа – как среди домашней, так и дикой птицы. Это свидетельствует о том, что вирус, ранее зафиксированный в других странах Европы и Азии, продолжает распространяться.

Если вспышки будут продолжаться, вероятно, что некоторые страны, в первую очередь – в Азии, введут ограничения на ввоз и торговлю продуктами из птицы. Кроме того, вспышки птичьего гриппа вызывают озабоченность среди эпидемиологов, потому что вирус может передаваться людям.