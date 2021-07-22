Цена кофе достигла максимальной отметки за 5 лет: что будет дальше

Холодная погода негативно влияет на урожай кофе в Бразилии. Эта страна является крупнейшим мировым экспортером кофейных зерен, поэтому цена продукта будет расти и дальше.

Кофейные регионы Бразилии страдают от непогоды – в штате Минас-Жерайс температура не несколько часов упала ниже нуля. Это самая холодная погода за последние 25 лет.

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Уже вскоре синоптики прогнозируют еще одно похолодание в регионе. Фьючерсы на бирже Нью-Йорка сделали рекордный прыжок на 7,7%.

Кроме того, после сильной источники воды, которой орошали поля, высохли. Вместе с холодами это наносит большой удар по растениям.

Кое-где фермеры жалуются, что непогода уничтожила весь урожай, а ветви и листья на деревьях повреждены, что повлияет и на будущие урожаи.

Эксперты убеждены, что цена кофе существенно возрастет, и покупатели почувствуют подорожание в ближайшее время.

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