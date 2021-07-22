Ежегодно в Украине площади под рапсом аграрии отводят более 1 миллиона гектаров. Это в десять раз больше, чем 20 лет назад, когда культуру высевали на 150 – 160 тысячах гектаров.

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Такой спрос обусловлен экспортным потенциалом культуры, производственными возможностями и пользой продуктов из рапса. Все эти факторы делают рапс привлекательным для инвестиций и введения культуры в севооборот аграрных хозяйств.

Поэтому эксперты департамента BASF Agricultural Solutions подготовили инфографику, в которой визуализировали преимущества и возможности для украинских агропроизводителей от выращивания рапса.



Рапс: почему стоит инвестировать в культуру / инфографика BASF

Рапс – прежде всего экспортная культура. ЕС закупает семена, рапсовое масло – Китай, Израиль, Турция. Шрот имеют право поставлять в Китай 9 украинских компаний. Доход от экспорта рапса только в 2019-м году составил 1,3 миллиарда долларов. Поэтому один из важных факторов инвестирования в рапс – международный рынок сбыта,

– комментирует Наталья Мельничук, кроп-менеджер по семянам подразделения BASF Agricultural Solutions.



Наталья Мельничук

Другой важный аспект: значение рапса в севообороте. Исследования BASF Agricultural Solutions на посевах в демоцентрах продемонстрировали положительные результаты и высокие урожаи зерновых после рапса-предшественника. Культура насыщает почву азотом, фосфором, калием и предотвращает распространение опасных болезней зерновых (септориоз, различные виды плесени, гнилей, мучнистой росы и др).

К тому же рапс – хороший медонос для пчел и имеет высокую производственную рентабельность. Еще один фактор инвестиционной привлекательности рапса – польза продуктов из него (биодизель, масло, бумага, целлюлоза).

С другой стороны увеличение площадей посевов приводит к росту спроса на семена рапса на внутреннем рынке. Так, сейчас потребность Украины в семенном материале составляет около 6 тысяч тонн в год. Более 60% из которых сегодня импортируется. Поэтому на рынке ежегодно появляется по несколько десятков видов гибридов рапса. В Украине же в этом году появились такие новые гибриды как ИНВ1170, ИНВ1188 и ИНВ1177 КЛ селекции BASF.



Новинки семенного портфолио BASF

Протестированные в различных климатических и погодных условиях эти гибриды демонстрируют стрессоустойчивость и стабильно высокую урожайность. Все для того, чтобы украинские аграрии могли эффективно сращивать, расти и получать прибыль.

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