Цена мяса: подорожание зафиксировали во всем мире
8 октября 2021 , 15:20Читати новину українською
Источник:FAO
В Украине часто сообщают о том, что цена мяса несколько возросла и продолжит положительную динамику. Впрочем, подобная тенденция наблюдается во всем мире.
По итогам сентября индекс цен ФАО на мясо практически не изменился. Зато в годовом измерении положительная динамика заметна – цены выросли на 26,3%.
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Предложение говядины и крупного рогатого скота очень ограничено, из-за чего на этот вид мяса котировки начали двигаться вверх. Также зафиксировано падение предложения мяса птицы и свинины.
В глобальном измерении тенденции рынка задают Европа и Китай. Сообщается, что предпосылок для снижения цен в ближайшее время не наблюдается.
Украинцы скоро станут свидетелями резкого подорожания курятины. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Курятина в Украине стремительно подорожает: во всем виноват закон".