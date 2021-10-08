Цена мяса: подорожание зафиксировали во всем мире

В Украине часто сообщают о том, что цена мяса несколько возросла и продолжит положительную динамику. Впрочем, подобная тенденция наблюдается во всем мире.

По итогам сентября индекс цен ФАО на мясо практически не изменился. Зато в годовом измерении положительная динамика заметна – цены выросли на 26,3%.

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Предложение говядины и крупного рогатого скота очень ограничено, из-за чего на этот вид мяса котировки начали двигаться вверх. Также зафиксировано падение предложения мяса птицы и свинины.

В глобальном измерении тенденции рынка задают Европа и Китай. Сообщается, что предпосылок для снижения цен в ближайшее время не наблюдается.