Сейчас килограмм курятины в среднем стоит 59 гривен/килограмм. За год это мясо подорожало на 29%.

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Производители отмечают, что покупателям стоит приготовиться к новому резкому подорожанию. Дело в новых налогах: производители курятины работали по упрощенной системе, в основном оплачивая только налог на землю.

Закон №5600 требует у птицеводов платить налоги в полном объеме. Это существенно повлияет на конечную цену для потребителя. Некоторые производители прекратят деятельность, еще кто-то уйдет "в тень".

На сколько подорожает курятина для покупателей – пока не сообщается.

В Украине дорожает не только курятина. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Космическая цена: сало в Украине подорожало до уровня мяса".