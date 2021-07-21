Ценовые баталии: где в Европе самые дешевые и самые дорогие продукты и чего ждать украинцам

Евростат подсчитал стоимость продуктов в европейских странах. Результаты исследования сюрпризов не принесли.

Как показало исследование Евростата, самые низкие цены на продукты на данный момент в Румынии (66% от среднего уровня в ЕС), Польше (68%), Венгрии (80%), Болгарии (81%) и Литве (84%).

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Наименее привлекательные цены для покупателей в Дании (129%), Люксембурге (126%), Австрии (12,5%), Швеции (121%) и Финляндии (119%).

Самый дорогой алкоголь и табак можно приобрести в Ирландии, где цены составляют 187% от среднеевропейских, а также в Финляндии (158%) и Швеции (136%).

Самым дешевым алкоголем и табаком могут похвастаться Болгария (61%), Венгрия (69%), Польша (70%) и Румыния (75%).

Что касается Украины, то эксперты советуют приготовиться к резкому повышению цен на продукты уже осенью. Ожидается скачок стоимости базовых продуктов: мяса, молока и яиц.

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