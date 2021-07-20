Сухая и жаркая погода ускоряет уборку зерновых культур и улучшает качество пшеницы. Но сейчас есть опасность, что из-за жары снизится влажность и урожайность зерна, поэтому аграрии собирают урожай в ускоренном режиме.

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В этом году урожайность зерновых в Украине лучше прошлогоднего показателя, который сейчас является рекордным. По состоянию на 15 июля в Украине с 1,3 миллиона гектаров (9% площадей) намололи 5,5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых.

Предыдущий прогноз урожайности сделан с помощью данных южных регионов, где складывались не слишком благоприятные погодные условия. Вместе с тем, в хозяйствах Винницкой, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областей урожайность зерновых культур превышает 5 тонн/гектар, что позволяет надеяться на получение рекордного урожая зерна в 2021 году.

На рынке черешни сложилась очень неблагоприятная ситуация как для садоводов, так и для покупателей. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Фермеры уничтожают урожай, а цены заоблачные: ситуация на рынке черешни шокирует".