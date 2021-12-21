Цитрусовые начали дешеветь: праздничный сезон начался

Цитрусовые – незаменимый атрибут зимних праздников. Их цена благодаря большим объемам поставок может порадовать покупателей.

Цитрусовые дешевеют

С наступлением декабря цена цитрусовых начала резко падать. Это свидетельствует о наступлении активного сезона.

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Больше всего обвалилась цена апельсинов – с 41 до 33 гривен за килограмм. Стоимость фрукта всего за месяц снизилась на 20%.

Цена мандаринов тоже показала падение до 30 гривен/килограмм. Исключением стали клементины – их стоимость немного выросла.

Что касается лимонов, то их цена тоже стала более приятной для покупателей. Если в ноябре они стоили 34 гривны за килограмм, то сейчас показатель составляет 27 гривен.