Цитрусовые начали дешеветь: праздничный сезон начался
21 декабря 2021 , 12:10Читати новину українською
Источник:money.comments.ua
Цитрусовые – незаменимый атрибут зимних праздников. Их цена благодаря большим объемам поставок может порадовать покупателей.
Цитрусовые дешевеют
С наступлением декабря цена цитрусовых начала резко падать. Это свидетельствует о наступлении активного сезона.
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Больше всего обвалилась цена апельсинов – с 41 до 33 гривен за килограмм. Стоимость фрукта всего за месяц снизилась на 20%.
Цена мандаринов тоже показала падение до 30 гривен/килограмм. Исключением стали клементины – их стоимость немного выросла.
Что касается лимонов, то их цена тоже стала более приятной для покупателей. Если в ноябре они стоили 34 гривны за килограмм, то сейчас показатель составляет 27 гривен.