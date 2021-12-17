О "Клубе новаторов" и его участниках?

"Клуб новаторов" – это платформа, где прогрессивные агропроизводители могут обменяться опытом, познакомиться с новыми технологиями и продуктами, а также обговорить их эффективное применение для развития бизнеса.

Деятельность клуба направлена на дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства, широкого внедрения передовых технологических решений и инновационных продуктов на отечественном рынке.



Кто входит в "Клуб новаторов"?

В клуб входят 27 аграриев из 19-ти областей Украины, которые представляют современные мощные хозяйства, успешно внедряющие инновации и новейшие технологии в своей деятельности. Участники клуба получают возможность тестировать новые препараты компании BASF на своих полях. Благодаря этому, все аграрии Украины получают честную и достоверную информацию о том, какие результаты обеспечила инновационная продукция компании.

Что говорят участники клуба о продукции BASF?

На встрече "Клуба новаторов агробизнеса" участники обменялись впечатлениями об использовании продуктов BASF, высказали свои наблюдения, а также услышали актуальные рекомендации от специалистов BASF о продуктах и новых исследованиях компании, что могут быть использованы при выращивании сельскохозяйственных культур.

Топ-продукция BASF для аграриев

В 2022 году участники клуба будут продолжать использовать на своих полях таке препараты BASF:



Павел Ильин, Кристиан Телл, Маттиас Хорш

Обратите внимание! Клиенты компании BASF могут оценить преимущества применения продуктов вместе с семенным портфолио.