Рябчик Делавея – цветок, который научился маскироваться от людей: потрясающие фото
На юго-западе Китая высоко в горах Хэндуань растет цветок рябчик Делавея. У него ярко-зеленые листья и желтый цветок в виде тюльпана. Но найти ее все труднее – цветок научился маскироваться.
Источник:National Geographic
Эти привлекательные желтые цветки стали коричневыми, а яркие зеленые листья – серыми. Среди камней цветок Делавея почти не заметен. Ученые подозревают, что растение генетически эволюционирует, чтобы скрыться от своего главного хищника – человека.
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Чем цветок полезен
Рябчика Делавею собирали и использовали в медицинских целях по меньшей мере 2000 лет. Им лечат заболевания дыхательных путей.
Спрос на Делавею
- Спрос на цветок постоянно растет, а на его сбор отправляются, как на поиски сокровищ.
- Цена за один килограмм луковиц растения составляет примерно 480 долларов.
- Чтобы собрать один килограмм, нужно более 3500 растений.
Цветок трудно выращивать
Фермеры пытаются выращивать Делавею, но цветок растет на высотах в холодном сухом воздухе. Такие условия трудно воспроизвести. Кроме того, считается, что дикие сорта являются лучшими.
Цветок рябчик Делавея изменил окраску и стал почти незаметным / Фото Inaturalist и SmugMug
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