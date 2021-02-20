На юго-западе Китая высоко в горах Хэндуань растет цветок рябчик Делавея. У него ярко-зеленые листья и желтый цветок в виде тюльпана. Но найти ее все труднее – цветок научился маскироваться.

Эти привлекательные желтые цветки стали коричневыми, а яркие зеленые листья – серыми. Среди камней цветок Делавея почти не заметен. Ученые подозревают, что растение генетически эволюционирует, чтобы скрыться от своего главного хищника – человека.

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Чем цветок полезен

Рябчика Делавею собирали и использовали в медицинских целях по меньшей мере 2000 лет. Им лечат заболевания дыхательных путей.

Спрос на Делавею

Спрос на цветок постоянно растет, а на его сбор отправляются, как на поиски сокровищ.

Цена за один килограмм луковиц растения составляет примерно 480 долларов.

Чтобы собрать один килограмм, нужно более 3500 растений.

Цветок трудно выращивать

Фермеры пытаются выращивать Делавею, но цветок растет на высотах в холодном сухом воздухе. Такие условия трудно воспроизвести. Кроме того, считается, что дикие сорта являются лучшими.

Цветок рябчик Делавея изменил окраску и стал почти незаметным / Фото Inaturalist и SmugMug