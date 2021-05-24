Децентрализация – это то, что спасет наше государство, – министр Лещенко

Министр аграрной политики Роман Лещенко убежден, что множество молодых, талантливых и профессиональных людей пришли работать в объединенные территориальные общины. Поэтому нельзя говорить, что на местах есть так называемые местные феодалы.

Такое мнение министр Лещенко высказал в интервью программе "Перекрестный допрос". Он отметил, что является сторонником местного самоуправления, если речь идет о формировании децентрализации.

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Министр считает, что именно из этих общин выйдут будущие региональные лидеры, которые будут творить историю Украины. По его мнению, среди людей, которые работают на земле, в общинах и озабочены проблематикой местной общины – формируется лидерство.

"Безусловно, там есть проблемы, но это в любом случае лучше, чем центральная власть", – подчеркнул Лещенко.

Децентрализация – это то, что спасет наше государство,

– добавил он.

И подчеркнул, что общественный контроль за тем, чтобы люди получали земли честно – невероятный. Это не так, как было в Госгеокадастре, сказал министр. Дело в том, что "общины понимают, что баланс земли очень мал".

Реформа децентрализации: главное

Сразу после Революции Достоинства в 2014 году началась реформа децентрализации.

После выборов в 2019 году новая власть также поддержала реформу и начала вести ее к формированию местного самоуправления в децентрализованных объединенных территориальных общинах.

Суть реформы – создание на территории Украины многих небольших ОТГ, каждый из которых заменит сразу городских, поселковых или сельских советов. Общины получают большую долю поступлений в бюджеты разных уровней.

По инициативе президента Владимира Зеленского, в конце 2020 года новосозданные общины получили от Госгеокадастра земли сельскохозяйственного назначения.