Таку думку міністр Лещенко висловив в інтерв'ю програми "Перехресний допит". Він зазначив, що є прихильником місцевого самоврядування, якщо мовиться про формування децентралізації.

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Міністр вважає, що саме з цих громад вийдуть майбутні регіональні лідери, які будуть творити історію України. На його думку, серед людей, які працюють на землі, у громадах та переймаються проблематикою місцевої громади – формується лідерство.

"Безумовно, там є проблеми, але це в будь-якому випадку краще, ніж центральна влада", – наголосив Лещенко.

Децентралізація – це те, що врятує нашу державу,

– додав він.

І підкреслив, що громадський контроль за тим, щоби люди отримували землі чесно – неймовірний. Це не так, як було в Держгеокадастрі, сказав міністр. Річ у тім, що "громади розуміють, що баланс землі дуже малий".

Довідка. За ініціативи президента Володимира Зеленського, наприкінці 2020 року новостворені громади отримали від Держгеокадастру землі сільськогосподарського призначення.

Реформа децентралізації: головне

Одразу після Революції Гідності, у 2014 році, розпочалася реформа децентралізації.

Після виборів у 2019 році нова влада також підтримала реформу й почала вести її до формування місцевого самоврядування в децентралізованих об'єднаних територіальних громадах.

Суть реформи – створення на території України багатьох невеликих ОТГ, кожна з яких замінить одразу міських, селищних чи сільських рад. Громади отримують більшу частку надходжень до бюджетів різних рівнів.

Дивіться повністю інтерв'ю з Романом Лещенком вже цієї п'яниці, 28 травня, на 24 каналі о 20:00. Не пропустіть!