В Україні історично склалися три різні підходи до проведення нормативної грошової оцінки (далі – НГО) земель. Окремо для земель у межах населених пунктів, окремо для несільськогосподарських земель за межами населених пунктів і ще одна – для земель сільськогосподарського призначення. Внаслідок такого розподілу показники оцінки суттєво відрізнялися.

Багаторазове складання трьох видів документації ускладнювало процес її затвердження та потребувало значних витрат. Нова методика суттєво спрощує процес та не містить неоднозначних тлумачень. Оцінка буде проводитися на всю територію громади й одразу для всіх земель. Результати оцінки вноситимуть до електронної системи Державного земельного кадастру. Це дозволить швидко надавати оціночну інформацію всім зацікавленим особам.

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Чи вплине це на оподаткування громадян та підприємців?

Оскільки НГО земель є базою для оподаткування, оновлення методики навмисне відбувалося таким чином, щоб не призвести до суттєвих змін у податках.

Значне зниження показників оцінки зменшить надходження до місцевих бюджетів, а значне зростання – до погіршення інвестиційного клімату.

Чому нова методика зменшує коефіцієнти для земель гірничодобувної промисловості, транспорту та енергетики?

Оскільки нова методика не повинна значно впливати на податкове навантаження, подекуди довелося зменшити коефіцієнт із цільовим призначенням земельних ділянок. В Україні повністю проведена нормативна грошова оцінка лише земель населених пунктів та сільськогосподарського призначення. А от несільськогосподарські землі за межами населених пунктів завжди були "проблемними".



Громада має провести оцінку земель за новою методикою / Фото: Pixabay

Що відбувається з землями без нормативної оцінки?

Податки з них сплачують від нормативної грошової оцінки ріллі по області. У середньому по країні це 27,5 тисяч гривень за гектар. При тому, що середня базова вартість 1 гектара в населених пунктах – близько 1,7 мільйона гривень, а мінімальна оцінка 1 гектара промисловості чи транспорту за межами населених пунктів – близько 415 тисяч гривень. Така різниця у вартості ділянок одного призначення несправедлива.

Тому важливо, щоб громада провела оцінку земель за новою методикою, і середня оцінка земель промисловості, транспорту, енергетики "підтягнеться" до максимальної.

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За межами населених пунктів розташовані 72% земель гірничодобувних підприємств, 69% земель енергетики та 75% земель підприємств транспорту. Різке зростання податкового навантаження на несільськогосподарські землі за межами населених пунктів призвело би до погіршення бізнес-клімату. Тому цілком логічним є зменшення показників для тих, хто сплачував за найвищими ставками, якщо підприємства вже не платитимуть громадам за промислові землі як за сільськогосподарські. Таке рішення утримує баланс адекватного податкового навантаження та надходжень у бюджети громад.

Коли реально запрацює нова методика оцінки?

НГО земель громад на новій методиці застосовуватиметься не раніше 2023 року – в міру того, як громади затверджуватимуть нову технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель на свою територію. Без затвердженої нової технічної документації сплата податків відбуватиметься "по-старому".

Громадам варто здійснити нову нормативну грошову оцінку земель вже наступного року. Для цього можна використовувати кошти місцевих бюджетів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні земель.



Нова методика грошової оцінки земель / Інфографіка Мінагрополітики