Госгеокадастр идет на встречу землеустроителям: что изменилось в работе сервиса
Источник:Минагрополитики
Кабинет министров Украины принял постановление об особенностях внесения сведений в Госгеокадастр.
Постановление Кабмина от 29 декабря 2021 года №1438 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями" вступило в силу.
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Как отмечают в Минагрополитики, этот документ очень важен, поскольку "завершает радикальную дерегулацию земельных отношений и превращение Госгеокадастра в сервисный орган".
Что меняется в работе Госгеокадастра?
Теперь, согласно постановлению Кабмина, разработчики документации по землеустройству получат возможность вносить сведения в Государственный земельный кадастр самостоятельно.
Как будет работать сервис?
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко акцентирует внимание на том, что нововведение не создаст рисков:
Вводится хорошо сбалансированная система мониторинга по деятельности сертифицированных инженеров землеустроителей – устанавливаются соответствующие процедурные предохранители от злоупотреблений. В случае выявления нарушения закона, Государственный кадастровый регистратор будет поднимать перед Госгеокадастром вопрос об отмене незаконного решения инженера, а до решения вопроса финализировать внесение сведений в кадастр будет невозможно.
Лещенко добавил, что "процедура проверки будет ограничена во времени, и при отсутствии реакции со стороны государственных органов в течение 7 дней блокировка регистрации будет автоматически сниматься".ВАЖНО!
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