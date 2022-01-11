Госгеокадастр идет на встречу землеустроителям: что изменилось в работе сервиса

Кабинет министров Украины принял постановление об особенностях внесения сведений в Госгеокадастр.

Постановление Кабмина от 29 декабря 2021 года №1438 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по внесению в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках сертифицированными инженерами-землеустроителями" вступило в силу.

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Как отмечают в Минагрополитики, этот документ очень важен, поскольку "завершает радикальную дерегулацию земельных отношений и превращение Госгеокадастра в сервисный орган".

Что меняется в работе Госгеокадастра?

Теперь, согласно постановлению Кабмина, разработчики документации по землеустройству получат возможность вносить сведения в Государственный земельный кадастр самостоятельно.

Как будет работать сервис?

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко акцентирует внимание на том, что нововведение не создаст рисков:

Вводится хорошо сбалансированная система мониторинга по деятельности сертифицированных инженеров землеустроителей – устанавливаются соответствующие процедурные предохранители от злоупотреблений. В случае выявления нарушения закона, Государственный кадастровый регистратор будет поднимать перед Госгеокадастром вопрос об отмене незаконного решения инженера, а до решения вопроса финализировать внесение сведений в кадастр будет невозможно.

Лещенко добавил, что "процедура проверки будет ограничена во времени, и при отсутствии реакции со стороны государственных органов в течение 7 дней блокировка регистрации будет автоматически сниматься".